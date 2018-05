Fifa zaradi rasizma kaznovala Rusijo s 30.000 švicarskimi franki

Sankt Peterburg, 8. maja - Mednarodna nogometna zveza (Fifa) je zaradi rasizma navijačev na marčevski prijateljski tekmi med Rusijo in Francijo rusko nogometno zvezo kaznovala s 30.000 švicarskimi franki. Ruski navijači so na omenjeni tekmi žalili Paula Pogbaja in Ousmaneja Dembeleja.