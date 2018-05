SD in Čuš na volitve z isto kandidatko

Ljubljana, 8. maja - Stranki SD ter Andrej Čuš in Zeleni Slovenije sta za parlamentarne volitve kandidirali isto kandidatko, in to Mileno Babič, so za STA potrdili na Državni volilni komisiji (DVK), ki bo zaplet obravnavala na sredini seji. Po zakonski določbi se v tem primeru šteje za veljavno kandidaturo tista, ki je bila določena prva, kar je po podatkih DVK SD.