Wellensu prva etapa na italijanskih tleh, Dennis ostaja v rožnatem

Catania, 8. maja - Belgijski kolesar Tim Wellens, kolesar ekipe Lotto Fix All, je zmagovalec četrte etape dirke po Italiji in prve na italijanskih tleh. Po 202 kilometrih je imel Wellens v zaključku v Caltagironeju, ko se je cesta postavila navkreber, več moči od Kanadčana Michaela Woodsa in Italijana Enrica Bataglina. Skupno ostaja prvi Avstralec Rohan Dennis.