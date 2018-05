Policija brez ovadb proti vpletenim v arbitražno prisluškovalno afero

Ljubljana, 8. maja - Nacionalni preiskovalni urad (NPU) v preiskavi arbitražne prisluškovalne afere ni podal nobene kazenske ovadbe proti konkretnim vpletenim osebam, podali pa so kazensko ovadbo zoper neznanega storilca zaradi suma neupravičenega prisluškovanja in zvočnega snemanja. Predkazenski postopek v slednjem primeru še vedno poteka, so sporočili za STA.