Pahor sporočil otrokom: Danes praznujemo vašo mirno in lepo prihodnost

Celje, 8. maja - Predsednik republike Borut Pahor se je danes v Celju udeležil sklepne prireditve 13. projekta Evropska vas, kjer se je predstavilo vseh 32 vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki so sodelovali pri projektu. Pahor je otrokom dejal, da danes praznujemo njihovo "mirno in lepo prihodnost", so sporočili iz urada predsednika.