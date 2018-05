Vreme: Zvečer bodo krajevne plohe in posamezne nevihte

Ljubljana, 8. maja - Zvečer in v prvem delu noči bodo še krajevne plohe ter posamezne nevihte. Do jutra se bo povečini zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11, na Primorskem, kjer bo prehodno zapihala šibka burja, do 13 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.