Štirje vzorci cvetličnega medu po analizi umaknjeni iz prodaje

Ljubljana, 8. maja - Inšpekcija uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je izvedla poseben nadzor nad prisotnostjo potvorb medu na slovenskem trgu. Od skupno 18 vzorcev medu je bilo 14 vzorcev skladnih na vse analizirane parametre, štirje vzorci pa so bili neskladni in so jih že umaknili iz prodaje, so sporočili iz uprave.