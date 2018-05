Ustavno sodišče ni sprejelo Novičevih ustavnih pritožb zoper sklepe o priporu

Ljubljana, 8. maja - Ustavno sodišče je odločilo, da treh ustavnih pritožb, ki jih je zoper več sklepov o podaljšanju in odpravi pripora Milku Noviču vložil njegov odvetnik Jože Hribernik, ne bo sprejelo v obravnavo. Ocenilo je, da so sodišča, ko so odločala o priporu zoper Noviča, svoje odločitve obrazložila primerno, kar je bil sicer glavni očitek Novičeve obrambe.