Do roka odločitev o vpisu v srednjo šolo spremenilo 522 kandidatov

Ljubljana, 8. maja - Do 25. aprila, ko je bilo še mogoče spremeniti odločitev o vpisu v srednjo šolo in prijavo prenesti na drugo šolo oziroma drug izobraževalni program, je to naredilo 522 kandidatov, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Trenutno je sicer na 22.892 razpisanih mest v srednjih šolah prijavljenih 18.175 kandidatov.