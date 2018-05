Sredi Berlina pekli jagenjčke na ražnju

Berlin/Zagreb, 8. maja - Berlinska policija je v nedeljo morala ukrepati proti približno 150 državljanov BiH in Hrvaške, ki so na zelenici v znanem mestnem parku Friedrichshain pekli ducat jagenjčkov na ražnju. Policiste in gasilce so pozvali presenečeni obiskovalci parka, ki so ugotovili, da se skupina ljudi pripravlja peči jagenjčke na odprtih ognjih sredi parka.