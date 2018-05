V Sežani zasegli tablete s steroidom, pri Fernetičih ukraden avtomobil

Sežana, 8. maja - Koprski policisti so v soboto v Sežani ustavili 32-letnega državljana Romunije in v avtu z romunsko registrsko oznako, ki ga je vozil, našli več kot 30 tablet s prepovedanim steroidom. Med Fernetiči in Gabrkom pa so pri kontroli avta z italijansko registrsko oznako, ki ga je vozil 44-letni državljan Romunije, ugotovili, da je avto ukraden.