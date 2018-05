V Nemčiji lani manj kriminala, a večja zaskrbljenost Nemcev glede varnosti

Berlin, 8. maja - V Nemčiji so lani zabeležili 5,76 milijonov kaznivih dejanj, kar je pet odstotkov manj kot leta 2016 in najmanj od leta 1992. Čeprav Nemčija velja za eno najvarnejših držav na svetu, so državljani glede svoje varnosti zaskrbljeni bolj kot kdajkoli prej, poroča nemški portal Deutsche Welle.