V Galeriji Osten v Skopju razstava del Jožeta Ciuhe

Skopje, 9. maja - V skopski Galeriji Osten so na ogled postavili razstavo Jože Ciuha - risbe, grafike, slike iz Muzeja risbe Osten. Z razstavo, ki so jo pripravili v sodelovanju z Predstavništvom EU, so v skopski galeriji obeležili letošnji Dan Evrope, piše makedonska tiskovna agencija MIA.