Dr. Seuss odslej tudi v slovenščini

Ljubljana, 8. maja - Dela Theodorja Seussa Geisela, enega najbolj priljubljenih avtorjev otroških del v angleščini, so poslej na voljo tudi v slovenščini. Pri Mladinski knjigi so namreč izšla Zelena jajca in krača, Muc kapuc in Lisica nogavica, ki veljajo za klasična dela svetovne mladinske književnosti.