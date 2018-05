Andrej Čuš in Zeleni Slovenije za regionalni razvoj in pokrajine

Novo mesto, 8. maja - Stranka Andrej Čuš in Zeleni Slovenije je v Novem mestu danes predstavila kandidate, ki se bodo na predčasnih volitvah za poslanska mesta potegovali v 6. volilni enoti. Predsednik stranke Andrej Čuš je ob strankinem geslu Za ljudi in zeleno Slovenijo med drugimi poudaril zavzemanje za skladen regionalni razvoj in vzpostavitev pokrajin.