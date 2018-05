Ferguson kaže znake okrevanja

London, 8. maja - Slavni nogometni strokovnjak Alex Ferguson, ki je v soboto preživel možgansko kap, se je zbudil iz kome in kaže znake okrevanja. Kot poročajo angleški mediji, se je danes že pogovarjal z zdravniškim osebjem in družino, zaenkrat pa še ni znano, ali bo možganska krvavitev, zaradi katere so ga takoj operirali, pustila trajne posledice.