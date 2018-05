Lista novinarja Bojana Požarja gre po besedah njenega ustanovitelja na volitve kot edina državljanska lista

Ljubljana, 8. maja - Svoje kandidate in kandidatke za letošnje državnozborske volitve je danes v Ljubljani predstavila tudi Lista novinarja Bojana Požarja. Po besedah slednjega gre za edino državljansko listo, saj so na njej ljudje, ki do zdaj v politiki niso bili aktivni. Med drugim se zavzemajo za zmanjšanje števila javnih uslužbencev in uvedbo finančne policije.