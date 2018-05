Sanacijska dela pri celjski knjižnici bodo končana julija

Celje, 8. maja - Sanacijska dela pri Osrednji knjižnici Celje, ki so jo zgradili pred osmimi leti, potekajo po načrtih. Vsa dela na strehi otroškega oddelka knjižnice in pohodne ploščadi bodo predvidoma zaključili julija, odvisno tudi od vremenskih razmer. Gre za sanacijo strehe in ureditev zunanjih površin, so danes sporočili s celjske občine.