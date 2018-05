Koprski policisti pri nedovoljenem vstopu v državo odkrili štiri Kosovce

Koper, 8. maja - Policisti so v Tuniših na območju PU Koper minuli petek v osebnem avtomobilu odkrili štiri državljane Kosova, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Po opravljenih postopkih so voznika, državljana BiH, privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor. Državljani Kosova pa so zaprosili za azil, zato so jih odpeljali v azilni dom.