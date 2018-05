Polfinale štarta v Stožicah in Bonifiki

Ljubljana, 8. maja - Košarkarska liga Nova KBM se je prevesila v zaključno fazo. Pred najboljšimi štirimi moštvi je polfinale na dve zmagi, para pa sta Petrol Olimpija - Rogaška in Sixt Primorska - Krka. Jutri ob 18.30 se bodo najprej pomerili Ljubljančani in Slatinčani, ob 20.15 pa še Koprčani in Novomeščani.