Ljubljana, 8. maja - V uvodnem delu trgovanja na Ljubljanski borzi so v prvi kotaciji v ospredju delnice Krke. Ob nekaj več kot 326.000 evrih prometa so se po dobrih dveh urah trgovanja dražile za nekaj manj kot odstotek in pol. Indeks SBI TOP je do 11.15 pridobil 0,61 odstotka.