Ljubljana, 8. maja - Predsednik DZ Milan Brglez se bo danes ob 13. uri na Žalah ob spomeniku Sinovom Rusije in Sovjetske zveze, ki so umrli na slovenskih tleh v prvi in drugi svetovni vojni, udeležil spominske slovesnosti v počastitev 73-letnice zmage nad fašizmom, so sporočili iz državnega zbora.