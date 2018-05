Podjetje 2TDK za gradnjo drugega tira po mnenju večine na okrogli mizi ni potrebno

Ljubljana, 8. maja - Stranke SD, DeSUS, SDS in Levica ter zunajparlamentarna LMŠ so na okrogli mizi v organizaciji Zavezništva sindikatov energetske, železniške, pristaniške in cestne dejavnosti spet predstavile stališča o drugem tiru. Predstavniki strank so poudarili, da je tir nujno potreben, večina pa se jih je tudi strinjala, da za gradnjo ni potrebna družba 2TDK.