Dolgoletni spor o iranskem jedrskem programu

Dunaj, 8. maja - Mednarodna skupnost in Iran sta se več kot desetletje prepirala glede iranskega jedrskega programa in njegove namembnosti. Po več krogih pogajanj so 14. julija 2015 na Dunaju sklenili zgodovinski sporazum, ki ga sedaj ogroža morebiten izstop ZDA. Sledijo nekateri ključni dogodki v sporu.