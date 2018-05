V dunajskem Umetnostnozgodovinskem muzeju razstava Pozabljeni papirus

Dunaj, 9. maja - V dunajskem Umetnostnozgodovinskem muzeju je na ogled razstava z naslovom Pozabljeni papirus. Postavitev združuje 50 eksponatov iz obdobja starega Egipta, med njimi so tudi fragmenti 2,5 metra dolgega svitka papirusa, ki je nastal okoli leta 1100 pr.n.št. Nanje so v muzeju naleteli leta 2013, ko so selili del egiptovske zbirke.