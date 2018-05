Mnenja političnih strank glede upravljanja kapitalskih naložb različna

Ljubljana, 8. maja - Predstavniki SD, DeSUS, SDS, Levice in LMŠ so na okrogli mizi predstavili stališča o strategiji upravljanja kapitalskih naložb, kadrovanja v državnih podjetjih in prihodnosti energetike. Mnenja so se precej razlikovala, je pa večina podprla gradnjo hidroelektrarn na srednji Savi. Slišati je bilo tudi pozive po vlaganjih v obnovljive vire energije.