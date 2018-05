Cleveland prvi finalist vzhodne konference, Philadelphia do prve zmage

Cleveland, 8. maja - Košarkarji iz Clevelanda so se ekspresno prebili v finale vzhodne konference severnoameriške lige NBA. V polfinalni seriji so s 4:0 v zmagah odpravili s tekmeci iz Toronta, na današnji četrti tekmi v Clevelandu so slavili s 128:93. Philadelphia je po treh porazih prvič premagala Boston s 103:92, v zmagah pa zaostaja z 1:3.