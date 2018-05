Azijske borze z višjimi indeksi

Tokio, 8. maja - Indeksi na azijskih borzah so se v današnjem trgovanju zvišali, opazneje pa so rasle predvsem v tehnološkem sektorju, potem ko so cene nafte upadle s triletnega vrha in zajezile rast delnic energetskega sektorja. Tokijski indeks Nikkei 225 je pridobil 0,18 odstotka oz. 41,53 točke in se oblikoval pri 22.508,69 točke.