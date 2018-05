Washington, 8. maja - Podpredsednik ZDA Mike Pence je med govorom pred Organizacijo ameriških držav (OAS) v Washingtonu naznanil, da so ZDA uvedle sankcije proti trem Venezuelcem in 20 podjetjem, ki so povezana z njimi, v Venezueli in Panami. Venezuelo je pozval, naj prekliče predsedniške volitve, ki so razpisane za 20. maj.