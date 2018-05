New York, 7. maja - Na newyorškem Wall Streetu se je današnje trgovanje zaključilo s pozitivnimi predznaki, predvsem na račun delnic tehnoloških podjetij, kot so Apple, Amazon in Alphabet. Indeks Dow Jones je trgovanje sklenil pri 24.357,32 točke, kar je 94,81 točke oz. 0,39 odstotka več kot v petek.