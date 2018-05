Piratska stranka Slovenije na volitve z digitalno usmerjenim programom

Ljubljana, 7. maja - Piratska stranka Slovenije se na volitve podaja s programom, usmerjenim v izzive digitalne družbe. Temeljni poudarki programa, ki so ga člani stranke sprejeli na elektronskem kongresu, so tudi reforma uprave v digitalni dobi, visokotehnološko in družbeno odgovorno podjetništvo, proaktivna socialna država in obramba demokracije v digitalni dobi.