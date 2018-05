Češki kirurgi bodo obravnavo nujnih primerov na otroški srčni kirurgiji zagotavljali v 24 urah

Ljubljana, 7. maja - Prihodnje sodelovanje med UKC Ljubljana in kirurgi iz praške bolnišnice Motol na področju otroške srčne kirurgije bo podobno pogodbi, ki jo je UKC imel s tujimi centri do 1. novembra 2017. Razlika bo le v tem, da je po novi pogodbi zagotovljena obravnava nujnih primerov v 24 urah, so danes v izjavi za javnost navedli v UKC Ljubljana.