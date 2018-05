Fundacija Barnes o dialogu med očetom in sinom Renoir, sliko in filmom

Philadelphia, 9. maja - Fundacija Barnes v Filadelfiji, ki se ponaša z največjo zbirko umetnin Augusta Renoirja, je na ogled postavila veliko razstavo, ki raziskuje artistične izmenjave med tem impresionističnim slikarjem in njegovim sinom, priznanim filmarjem Jeanom Renoirjem. Razstava Renoir: Oče in sin/Slika in kino bo na ogled do 3. septembra.