Združena levica in Sloga zaradi zavrnitve kandidatne liste na ustavno sodišče

Ljubljana, 7. maja - V Združeni levici in Slogi so zaradi zavrnitve njune skupne liste v celjski volilni enoti pripravili pritožbe na ustavno sodišče. Prepričani so, da so s sedmimi kandidatkami in tremi kandidati, od katerih je eden kandidiral v dveh okrajih, zadostili spolni kvoti. Tudi če ne bi, pa bi morali imeti možnost popravka, meni predsednik Sloge Janko Veber.