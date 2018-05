Mladi nogometaši drugič izgubili na EP

Sheffield, 7. maja - Slovenska nogometna reprezentanca do 17 let je doživela drugi poraz na evropskem prvenstvu. Potem ko so Slovenci izgubili prvo tekmo proti Švedski z 0:2, so danes klonili še proti Portugalcem, ki so bili v angleškem Chesterfieldu boljši s 4:0 (2:0). S tem porazom so Slovenci že izgubili vse možnosti za napredovanje.