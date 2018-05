Vožnja z jeklenimi konjički odslej dražja

Ljubljana, 8. maja - Vožnja z jeklenimi konjički je odslej dražja. Dizelsko gorivo in neosvinčeni 95-oktanski bencin zunaj avtocestnega križa in hitrih cest sta se namreč podražila in dosegla najvišje ravni v zadnjih približno treh letih. Dizel se je podražil za 2,5 centa na 1,296 evra, liter 95-oktanskega bencina pa za 2,4 centa na 1,351 evra.