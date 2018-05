Favoriti na Danskem s sprehodom do novih zmag

Koebenhavn, 7. maja - Na svetovnem prvenstvu v hokeju elitne skupine na Danskem so danes odigrali štiri tekme, ki so se končale z visokimi zmagami favoritov. Olimpijski prvaki Rusi so gladko s 6:0 premagali zadnjeuvrščene Beloruse, Švedska je bila s 4:0 boljša od Francije, ZDA so premagale Nemčijo s 3:0, Kanada pa je brez težav odpravila domačine Dance s 7:1.