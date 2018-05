V londonskem Tate Modern slovenski ustvarjalci in begunci

London, 8. maja - V londonski galeriji Tate Modern bo med 21. in 27. majem v organizaciji Counterpoints Arts potekala platforma Who are we?, na kateri se bo kot eden izmed redkih tujih gostov predstavilo tudi Društvo za trajnostni razvoj Terra Vera s projektom Dnevna soba - prostor ustvarjalnih srečanj med begunci in lokalnimi ustvarjalci.