Ljubljanska borza: Indeks nad gladino

Ljubljana, 7. maja - Na Ljubljanski borzi so vlagatelji danes največ povpraševali po delnicah Cinkarne Celje, Petrola in Save Re. Sklenili so za 627.310 evrov prometa. Najbolj so se zvišali tečaji delnic Petrola, Krke in Uniorja, ki so indeks potegnili tik nad gladino. V rdečem pa so dan sklenili tečaji delnic Gorenja, Luke Koper, Zavarovalnice Triglav in KD Group.