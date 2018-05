Dizel in 95-oktanski bencin s torkom na najvišji ravni v približno treh letih

Ljubljana, 7. maja - Regulirani pogonski gorivi, dizel in neosvinčen 95-oktanski bencin, se bosta s torkom znova podražili in dosegli najvišji ravni po novembru 2014 oz. po juliju 2015. Liter 95-oktanskega bencina bo po novem stal 1,351 evra oz. 2,4 centa več kot doslej, cena dizla pa se bo zvišala za 2,5 centa na 1,296 evra, so sporočili z gospodarskega ministrstva.