Izumitelj Madsen s pritožbo na dolžino zaporne kazni

Koebenhavn, 7. maja - Danski izumitelj Peter Madsen, ki so ga spoznali za krivega umora švedske novinarke Kim Wall in obsodili na dosmrtno ječo, se bo pritožil na dolžino zaporne kazni in bo zahteval milejšo kazen, krivdi pa ne oporeka, so danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočili iz tožilstva v Koebenhavnu.