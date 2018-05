Metlika, 7. maja - Minuli konec tedna so na območju Preloke, Učakovcev, Rakovca in Žuničev policisti Policijske uprave Novo mesto izsledili 49 tujcev, ki so nezakonito prečkali mejo. Državljani Pakistana, Alžirije, Maroka, Iraka in Libije so zaprosili za mednarodno zaščito in so jih po zaključenih policijskih postopkih odpeljali v azilni dom.