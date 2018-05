Medgeneracijska koalicija mladih in upokojencev s predlogi ukrepov na štirih področjih

Ljubljana, 7. maja - Medgeneracijska koalicija Slovenije (MeKoS) je na stranke in liste, ki kandidirajo na volitvah, naslovila predloge ukrepov s področja trga dela, stanovanjske politike, izobraževanja in soupravljanja družbe, ki bi jih bilo treba sprejeti. Na podlagi njihovega odziva bodo nato ugotavljali, katere stranke in liste so jim vsebinsko najbližje.