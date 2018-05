V požaru starejše hiše huje poškodovana ženska in moški

Mokronog, 7. maja - V požaru stare stanovanjske hiše v kraju Sveti Vrh v občini Mokronog-Trebelno, ki je izbruhnil v noči s sobote na nedeljo, sta se huje opekla moški in ženska. Kot so sporočili s Policijske uprave Novo mesto, sta oba v smrtni nevarnosti hospitalizirana v UKC Ljubljana. Novomeški kriminalisti nadaljujejo s preiskavo in ugotavljanjem vseh okoliščin.