Svetovna tekaška skupnost petič združena v teku za raziskave hrbtenjače

Ljubljana, 7. maja - Več kot 100.000 prijavljenih tekačev in udeležencev na invalidskih vozičkih je v nedeljo na peti izvedbi dobrodelnega teka Wings for Life World Run na več kot 200 lokacijah v 66 državah na vseh celinah, razen Antarktike, v petih urah in pol premagalo skupaj 934.484 km in zbralo več kot tri milijone evrov za raziskave hrbtenjače.