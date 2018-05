Rim, 7. maja - V starosti 86 let je danes umrl italijanski filmski režiser Ermanno Olmi. Mednarodno je zaslovel v 70. letih prejšnjega stoletja in si za svoja dela prislužil tako zlatega leva v Benetkah kot zlato palmo v Cannesu. Po poročanju avstrijske tiskovne agencije APA je umrl po dolgi bolezni. V petek so ga sprejeli v bolnišnico v mestu Asiago.