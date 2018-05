Kandidati SMC v Šaleški in Zgornji Savinjski dolini za čimprejšnjo izgradnjo 3. razvojne osi

Velenje, 7. maja - Kandidati SMC Breda Kolar, Mojca Rep in Bojan Kugonič, ki za poslance DZ kandidirajo v Šaleški in Zgornji Savinjski dolini, so danes na predstavitvi v Velenju med drugim poudarili zavzemanje za čimprejšnjo izgradnjo 3. razvojne osi in podprli nadaljnji razvoj turizma. Kugonič se bo posebej zavzemal za spoštovanje šaleške energetike.