Zaradi neupoštevanja spolne kvote zavrnjene nekatere liste za volitve v DZ

Ljubljana, 7. maja - Volilne komisije so ob pregledu kandidatnih list za volitve v DZ ugotovile, da nekatere ne upoštevajo spolne kvote. Po dosedanjih podatkih so v Celju zaradi premalo moških zavrnili listo Združene levice in Sloge, čemur je že pritrdilo vrhovno sodišče, v Novem mestu in Kranju pa zaradi premalo žensk Združeno desnico, a odločitev še ni pravnomočna.