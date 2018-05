Gorenjski kriminalisti ovadili moškega zaradi poskusa uboja bivše partnerke

Radovljica, 7. maja - Gorenjski kriminalisti so v petek k preiskovalnemu sodniku privedli moškega, ki ga utemeljeno sumijo poskusa uboja nekdanje partnerke. Moški je konec aprila v stanovanjskem objektu na območju Radovljice po prepiru hudo pretepel bivšo partnerko in ji tako skušal vzeti življenje, ustavil pa ga je občan, ki je nasilje zaznal, so sporočili s PU Kranj.