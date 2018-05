Ljubljana, 7. maja - V preteklem tednu so se na slovenskih cestah zgodile tri smrtne prometne nesreče, v katerih so življenje izgubile tri osebe. Letos so tako slovenske ceste terjale 27 smrtnih žrtev, v enakem obdobju preteklega leta pa 40 smrtnih žrtev, so danes sporočili iz Generalne policijske uprave.